X Factor 2026, Irama e Giorgia si confidano in vista del debutto

Conto alla rovescia per X Factor 2026, al via giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su Now: la curiosità è inevitabilmente – su Irama, nuovo ingresso al tavolo dei giudici dove troverà i colleghi Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Ad accompagnarlo in questo ingresso, non solo i suoi colleghi giudici ma anche Giorgia, conduttrice dello show e sua amica – hanno anche duettato nel brano “Buio”, contenuto nel disco del giovane artista milanese “Antologia della vita e della morte”. Proprio per cantare questo brano Giorgia ha raggiunto Irama nel suo live a San Siro di quest’estate, e quando si incontrano nel backstage di X Factor 2026 la loro chiacchierata parte proprio da lì. “Quando sei entrata è “caduto” San Siro, erano tutti impazziti”, dice Irama sottolineando l’amore che circonda Giorgia. Che risponde: “I tuoi fan ti amano tantissimo, ti amano anche qua a X Factor, sei arrivato “chill”, come direbbe mio figlio”. “Prima che entrino, vado con l’incoraggiamento e i papà piangono tantissimo”, svela Giorgia, e Irama li comprende: “Anch’io, avessi una figlia, piangerei al 100%”.