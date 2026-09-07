Rita Rusic si commuove in tv parlando della mamma: il ricordo a ‘La volta Buona’

Rita Rusic in lacrime durante la puntata di oggi de ‘La Volta Buona’ su Rai1. La produttrice cinematografica e attrice, ospite della trasmissione di Caterina Balivo, si è commossa ricordando la madre, morta ad agosto in seguito a una lunga malattia. Rusic ha parlato degli ultimi momenti con la donna in ospedale, quando la mamma non era più molto cosciente. “Una volta non mi ha riconosciuta”, ha spiegato l’imprenditrice che non è riuscita a trattenere le lacrime raccontando invece l’ultima volta in cui la madre ha parlato: quando le ha detto quanto le voleva bene, “tantissimo”.

Rusic in trasmissione è tornata anche sul Basquiat, l’ormai famosissimo quadro al centro di una lunga disputa legale, ribadendo che si tratta di un’opera sua.