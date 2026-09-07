La Volta Buona riparte, Caterina Balivo in diretta su Rai1 dal 7 settembre 2026

La Volta Buona torna lunedì 7 settembre 2026 in diretta su Rai1. Quarta stagione per il programma condotto da Caterina Balivo, in onda con i suoi ospiti ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.05. La missione resta quella di intrattenere il pubblico con la leggerezza che contraddistingue l’approfondimento dei temi di ogni puntata e con l’eleganza con cui la conduttricer accoglie ospiti e pubblico nel suo studio.

Un pomeriggio animato da un salotto nel quale gli ospiti del programma si confrontano sulle principali notizie di costume, rievocano ricordi che li legano al mondo dello spettacolo e della musica e raccontano il loro quotidiano, tra amori, amicizie e vita in famiglia. Tutto ciò prima di arrivare alle interviste faccia a faccia con i maggiori esponenti del mondo televisivo, teatrale, cinematografico e musicale.

Spazio alle fiction Rai, new entry al piano

Non manca uno spazio dedicato alla fiction firmata Rai, attraverso un racconto a tutto tondo delle diverse produzioni. E così, tra esibizioni artistiche, momenti musicali e giochi telefonici con il pubblico a casa, ogni giorno il pomeriggio di Rai 1 avrà la sua offerta di puro intrattenimento.

Tra le novità nel cast di questa stagione, la presenza del pianista Emanuele Fasano, che accompagnerà con la sua musica i diversi momenti del programma. La regia è di Daniela Celotto.