Daniele Piervincenzi: “Il mio Report non farà sconti a nessuno”

“Sono convinto che tutta la squadra porterà a casa grandi inchieste”. Lo dice in una intervista a Repubblica Daniele Piervincenzi, che condurrà, assieme a Claudia De Pasquale, Report. “Ci piacerebbe riallacciare i fili anche con il Report di Milena Gabanelli, tornare a parlare dei gangli del potere politico e economico, di grandi lobbies, dei modi in cui incidono sulle nostre vite – afferma – È naturale che il governo sia il primo a cui faremo le pulci, ma sconti non ne faremo a nessuno“.

“Vorremmo superare la struttura piramidale del programma, coinvolgere maggiormente la redazione, anche a garanzia dell’indipendenza e dello stile di Report – sottolinea – L’intenzione è ridurre la parte affidata ai conduttori in studio per dare maggiore spazio alle inchieste degli inviati”.”È un gruppo che ha attraversato una tempesta, anche per affetto è legato anche al passato, per tanti Ranucci è stato un mentore. Ma dopo che è stata trovata la quadra, tutti hanno deciso di restare. La prendo come una prova di fiducia”, evidenzia.