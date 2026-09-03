Sanremo 2027, De Martino: "Reunion Maneskin al Festival? Sarebbe bello"

“Ospiti? La porta è aperta per tutti, siamo al 3 settembre ed è come andare a pesca di idee. E di idee ce ne sono tante, che devono però conciliare con le esigenze degli ospiti stessi e di tutta la settimana di Sanremo. Ma al momento non c’è ancora nulla di fatto”. Lo ha detto a Milano, a margine della presentazione della nuova stagione di Affari Tuoi, al via domenica 6 settembre su Rai1, Stefano De Martino, direttore artistico del Festival di Sanremo, a proposito della possibile reunion dei Maneskin e di una loro presenza come ospiti alla prossima edizione della rassegna canora.