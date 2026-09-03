Sanremo 2027, De Martino: "Ascoltato centinaia canzoni, pressione deve diventare ambizione"

“Quante canzoni hai già ascoltato? Non ho un numero preciso, credo più di qualche centinaio, perché le cartelle sono tutte diverse e non ho un’unica piattaforma dove le raccolgo al momento perché arrivano da tanti posti diversi”. Lo ha detto Stefano De Martino, direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, a proposito delle 24 canzoni che dovrebbero essere in gara nella prossima edizione della kermesse canora di cui 23 ‘big’ più il vincitore di Sanremo Giovani. “Se sento la pressione di una stagione impegnativa? Credo che accompagni un po’ tutti i lavori, tutti abbiamo una performance, abbiamo un obiettivo per ogni stagione. Lo facciamo credo in ogni ambiente e anche noi abbiamo sicuramente i nostri standard. L’importante è far diventare quella pressione in un’ambizione sempre a fare meglio, perché è anche un po’ il nostro strumento per capire se effettivamente quello che mettiamo in scena ha il gradimento di tutti”, ha spiegato De Martino a margine della presentazione di Affari Tuoi nel nuovo studio di Milano.