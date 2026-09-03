Report, Salvo Sottile, tensioni con gli inviati del programma: “Mi hanno insultato”

“Quando sono arrivato c’è stato un incontro con alcuni inviati e sono volate battute e battutacce. Sono cose che possono succedere negli ambienti di lavoro, dato che tutti noi facciamo parte della direzione approfondimento. Immagino che ci sia del nervosismo. Ovviamente ci sono cose che non dovrebbero succedere”. Così il conduttore di Ore 14, Salvo Sottile, a margine della conferenza stampa per il lancio della nuova stagione del programma dando la sua versione dello scontro verbale avvenuto nel cortile della sede Rai di via Teulada con alcuni colleghi della redazione di Report. Sottile ha quindi confermato di aver ricevuto insulti, come riportato da alcuni articoli giornalistici. “Se sono stato insultato? Sì”, risponde il giornalista, che ha poi affrontato il tema della sua recente attività social su ‘Report’ e Sigfrido Ranucci, sulla quale era intervenuto anche il consigliere d’amministrazione Roberto Natale: “Non c’entra niente. Non capisco quale sarebbe la provocazione. Io non ho provocato nessuno, ho salutato”, ribadisce, chiarendo come “il consigliere Natale, secondo me, è male informato, perché io non ho fatto dei post contro qualcuno. Nella mia pagina Facebook io do conto di tutta una serie di fatti che succedono in Italia, Quindi ho messo tutta una serie di pezzi di giornali che riguardano i fatti più importanti, pezzi di colleghi e non miei”. “Se questo è stato visto come un un problema, un attacco, una mancanza di rispetto, mi dispiace, ma non è così”, conclude.