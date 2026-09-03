Report, Di Pasquale: "La squadra mi ha sostenuta, ora al lavoro"

“Cosa significa per me condurre ‘Report’? Chi mi conosce lo sa: non ho mai avuto questa ambizione, non ho mai fatto nulla per diventare la nuova conduttrice. La situazione delle ultime ore la conosciamo: si è aperto un dialogo con l’azienda e alla fine l’azienda ha fatto il mio nome. La squadra ha dimostrato che era pronta a sostenermi e questa è la cosa che mi ha aiutato a decidere, perché fino all’ultimo non ero sicura, avevo dei tentennamenti. Sapere di avere tutti accanto mi ha dato la forza di dire va bene”. Lo ha detto Claudia Di Pasquale, nuova co-conduttrice di ‘Report’ con Daniele Piervincenzi, dopo la sua nomina decisa dalla Rai per sostituire Sigfrido Ranucci, parlando con i giornalisti fuori dalla sede della RAI pubblica di via Teulada. “La cosa che ci rende più felici – spiega – è il fatto che la squadra sia rimasta compatta e che gli inviati di ‘Report’ continueranno a fare il programma e le loro inchieste. Sarà una sfida difficile, però io amo questo programma, lo faccio da 15 anni e quello a cui tengo di più è che continui ad avere la sua indipendenza e autonomia”.