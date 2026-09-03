Report, Corsini: “Piervincenzi rimane”. Claudia Di Pasquale possibile sostituta di Presutti

Nonostante il passo indietro di Giulia Presutti, il caso “Report” non è ancora giunto a una fine. Sollecitato dalla stampa, il direttore approfondimenti Rai, Paolo Corsini, ha affermato di non avere “nulla da dire, stiamo lavorando per far andare in onda “Report” l’8 novembre”.

Le sue dichiarazioni sono arrivate a margine della conferenza stampa sul lancio della nuova stagione di “Ore 14” nella sede di via Teulada, a Roma. “Come valuto il passo indietro di Presutti? È una scelta personale, è una risorsa per l’azienda, un’ottima professionista”, ha commentato il dirigente, che sulla possibilità di un nuovo incontro con la redazione del programma di inchiesta ha sottolineato: “Gli incontri ci sono tutti i giorni, lavoriamo nella stessa palazzina, li vedo tutti i giorni”.

“Una data sulla nomina dei conduttori? La nomina c’è stata, c’è stato un passo indietro e ora devo capire“, spiega Corsini, che ha aggiunto: “Se accetterei un conduttore scelto insieme alla redazione? I conduttori li sceglie il direttore, faccio il direttore, mi pagano anche per questo. Piervincenzi rimane? Assolutamente sì“.

Corsini: “Su ‘Report’ valutazioni in corso, con Presutti ho parlato”

“‘Report’? C’è un colloquio continuo con tutti i colleghi, i giornalisti. È chiaro che c’è un momento particolare”, ha detto Corsini. “L’attenzione al genere sarà mantenuta dopo il passo indietro di Giulia Presutti? È stata la mia prima preoccupazione e cercherò di mantenere questa attenzione – ha spiegato – stiamo riallineando un formato, mantenendo quello che è buono e inserendo novità per venire incontro a un nuovo tipo di pubblico”.

“La decisione di Presutti comunicata via mail? Quello è servito per formalizzare, con lei ho parlato. Io parlo con tutti, ci siamo confrontati, c’è stato un dialogo”, ha precisato.

Salgono le quotazioni di Claudia Di Pasquale per la conduzione

Intanto, salgono le quotazioni di Claudia Di Pasquale per la conduzione della trasmissione dopo la rinuncia di Presutti. Secondo quanto si apprende, la storica inviata di “Report” sarebbe in pole position per affiancare Daniele Piervincenzi.