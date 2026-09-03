Report, Corsini: "Il conduttore lo sceglie il direttore, mi pagano per questo. Piervincenzi rimane"

“Adesso non ho nulla da dire, stiamo lavorando per far andare in onda Report l’8 novembre”. Così il direttore approfondimenti Rai, Paolo Corsini, parlando a margine della conferenza stampa sul lancio della nuova stagione di ‘Ore 14’ nella sede di via Teulada a Roma. “Come valuto il passo indietro di Presutti? È una scelta personale, è una risorsa per l’azienda, un’ottima professionista”, commenta il dirigente, che sulla possibilità di un nuovo incontro con la redazione del programma di inchiesta sottolinea: “Gli incontri ci sono tutti i giorni, lavoriamo nella stessa palazzina, li vedo tutti i giorni”. “Una data sulla nomina dei conduttori? La nomina c’è stata, c’è stato un passo indietro e ora devo capire”, spiega Corsini, che aggiunge: “Se accetterei un conduttore scelto insieme alla redazione? I conduttori li sceglie il direttore, faccio il direttore, mi pagano anche per questo”. “Piervincenzi rimane? Assolutamente sì”, conclude infine.