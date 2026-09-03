È morta Ilenia Bazzacco, ex concorrente di MasterChef

Si è spenta a 54 anni Ilenia Bazzacco, food content creator e terza classificata nella prima edizione di MasterChef Italia. I funerali si svolgeranno venerdì 4 settembre, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Casella d’Asolo.

Nata e cresciuta ad Asolo, in provincia di Treviso, nel 2011, all’età di 38 anni, è diventata famosa dopo aver partecipato alla prima edizione di MasterChef, talent show culinario nel quale è arrivata terza dietro a Spyros Theodoridis e Luisa Cuozzo. In seguito condotto per sette anni un programma di cucina su 7Gold, ha collaborato con aziende come content creator e realizzato libri di ricette. Su Instagram aveva migliaia di follower grazia alla sua pagina “Timo e Vaniglia”, nella quale condivideva la sua cucina.