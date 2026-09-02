Report, Piervincenzi e Presutti in sede Rai: “Qui per incontrare la redazione”

È il giorno dell’incontro tra la redazione di Report e il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini. Anche Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, i due giornalisti designati per la conduzione del programma di Rai3 al posto di Sigfrido Ranucci, sono arrivati nella sede Rai di via Teulada.

“Se pensiamo di parlare con gli inviati di Report? Siamo qui apposta“, ha risposto Piervincenzi ai cronisti fuori dalla sede. Negli ultimi giorni la redazione di Report, attraverso le parole di uno degli storici inviati, Bernardo Iovene, ha chiesto un passo indietro o una rimozione dei due conduttori designati dalla Rai.

Legale Ranucci: “Azienda non intende spiegare ragioni sua rimozione”

“La Rai, dopo aver dichiarato formalmente l’esistenza di ‘continue pressioni, opacità, commistione, interferenze, obiettiva incompatibilità’ ha comunicato in data odierna che non intende esplicitare le ragioni di fatto e le circostanze alla base di quel che ha scritto con il provvedimento assunto nei confronti del Dr. Ranucci“. Così il legale di Sigfrido Ranucci, l’avvocato Roberto De Vita, in merito alla decisione della Rai di rimuovere il giornalista dalla conduzione di Report. “Qualora vi fossero stati fatti concreti, non avrebbe avuto difficoltà a rappresentarli. Si tratta, a tutta evidenza, della insussistenza di motivazioni fattuali ovvero di ragioni esplicitabili. Grave che lo faccia un datore di lavoro, ancor più grave che lo faccia un’azienda pubblica”, aggiunge l’avvocato.

L’incontro tra Corsini e i nuovi conduttori di Report

Nella serata di martedì c’è già stato un l’incontro nella sede Rai di via Teulada tra il direttore degli approfondimenti Paolo Corsini e i due nuovi conduttori nominati alla guida del programma Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, terminato dopo circa due ore. L’incontro fa seguito a quello precedente, avvenuto in mattinata, sempre tra il direttore Corsini e i due nuovi capi autori del programma, che non hanno accettato la nomina, Bernardo Iovene e Giulio Valesini. La redazione di Report ha infatti ribadito ancora oggi che il dialogo con l’azienda riprenderà solo a condizione di un passo indietro dei due conduttori nominati.

Ranucci all’attacco contro i nuovi conduttori scelti dalla Rai

Sigfrido Ranucci va all’attacco in un lungo post su Facebook. Il giornalista, sospeso dalla conduzione di Report, si scaglia contro i nuovi conduttori scelti dalla Rai, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. Il giornalista ha formalmente contestato il provvedimento della Rai, muovendosi per vie legali.

Report, la redazione indice lo stato di agitazione

L’assemblea dei giornalisti interni della redazione di Report indice lo stato di agitazione e si dichiara pronta a scioperare. E’ quanto si legge in un comunicato dei giornalisti interni del programma di Rai3, che “preso atto della decisione arbitraria, non ancora motivata dell’Azienda, di sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma, sostengono e condividono tutte le rivendicazioni espresse dal gruppo degli inviati, che hanno annunciato, in assenza di un ripensamento da parte della Rai, di essere pronti ad abbandonare il programma“.