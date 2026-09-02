Report, l’arrivo di Presutti e Piervincenzi nella sede Rai

Anche Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, i due giornalisti designati per la conduzione di Report al posto di Sigfrido Ranucci, arrivano nella sede Rai di via Teulada nel giorno dell’incontro tra la redazione del programma di Rai3 e il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini. “Se pensiamo di parlare con gli inviati di Report? Siamo qui apposta”, ha risposto Piervincenzi ai cronisti fuori dalla sede. Negli ultimi giorni la redazione di Report ha chiesto un passo indietro o una rimozione dei due conduttori designati dalla Rai.