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mercoledì 2 settembre 2026

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Report, gli inviati in sede Rai: "Se confermano Piervincenzi e Presutti ci dimettiamo"

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Gli inviati di Report arrivano nella sede Rai di via Teulada per incontrare il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini dopo la rimozione dalla trasmissione di Sigfrido Ranucci. “Se confermano Piervincenzi e Presutti alla conduzione ci dimettiamo in blocco”, ha ribadito Giulia Innocenzi al suo arrivo assieme ai colleghi. In sede sono arrivati anche i due conduttori in pectore. “Non abbiamo problemi a parlare con nessuno, non c’è nessuna questione personale. Anzi Piervincenzi magari lo conosciamo, io personalmente non l’ho mai conosciuto – ha aggiunto Danilo Procaccianti, un altro degli inviati esterni di Report – Per noi oggi comincia il dialogo con l’azienda, in una riunione fissata 10 giorni fa in cui oggi avremmo dovuto capire qual è il futuro di Report. Invece venerdì scorso sulle agenzie ci siamo ritrovati i due nomi. Per noi questo è inaccettabile”.