Report, gli inviati in sede Rai: "Se confermano Piervincenzi e Presutti ci dimettiamo"

Gli inviati di Report arrivano nella sede Rai di via Teulada per incontrare il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini dopo la rimozione dalla trasmissione di Sigfrido Ranucci. “Se confermano Piervincenzi e Presutti alla conduzione ci dimettiamo in blocco”, ha ribadito Giulia Innocenzi al suo arrivo assieme ai colleghi. In sede sono arrivati anche i due conduttori in pectore. “Non abbiamo problemi a parlare con nessuno, non c’è nessuna questione personale. Anzi Piervincenzi magari lo conosciamo, io personalmente non l’ho mai conosciuto – ha aggiunto Danilo Procaccianti, un altro degli inviati esterni di Report – Per noi oggi comincia il dialogo con l’azienda, in una riunione fissata 10 giorni fa in cui oggi avremmo dovuto capire qual è il futuro di Report. Invece venerdì scorso sulle agenzie ci siamo ritrovati i due nomi. Per noi questo è inaccettabile”.