Ascolti tv, parte bene ‘Verità Nascoste’ su Rete4: 9.9% share in prima serata

Buona partenza per l’edizione in prima serata di ‘Verità Nascoste’, il nuovo programma condotto da Milo Infante su Rete4. Nella serata d’esordio, la trasmissione ha totalizzato 1.018.000 spettatori con un ottimo 9.9% di share.

Successivamente Mediaset in un comunicato fa sapere che “‘Verità Nascoste’, il nuovo programma di Milo Infante che ieri, in prima serata su Retequattro, ha debuttato con 1.018.000 spettatori totali e il 9.93% di share individui, con picchi di 1.308.000 spettatori e del 15.5% di share, confermando l’interesse del pubblico per una proposta di informazione che coniuga cronaca, approfondimento e racconto. Un ritmo serrato e un parterre di eccellenza hanno accompagnato il debutto di ‘Verità Nascoste’, rendendo Retequattro prima rete dopo le 23:30 e consolidando il target di rete. Il programma ha registrato un’ottima risposta anche sul pubblico femminile, con il 13.1% di share e picchi di oltre il 14% tra le donne over 55″.