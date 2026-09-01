Report, Presutti e Piervincenzi dopo incontro con Corsini: "Non possiamo parlare"

È terminato dopo circa due ore l’incontro nella sede Rai di via Teulada tra il direttore degli approfondimenti Paolo Corsini e i due nuovi conduttori nominati alla guida del programma Report Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. L’incontro fa seguito a quello precedente, avvenuto in mattinata, sempre tra il direttore Corsini e i due nuovi capi autori del programma, che non hanno accettato la nomina, Bernardo Iovene e Giulio Valesini. La redazione di Report ha infatti ribadito ancora oggi che il dialogo con l’azienda riprenderà solo a condizione di un passo indietro dei due conduttori nominati.