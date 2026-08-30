Ranucci via da “Report”, il legale del giornalista: “Si spieghi perché è incompatibile con la conduzione”

“Se Ranucci è incompatibile con la conduzione di ‘Report’, bisogna spiegare il perché“. A sottolinearlo è l’avvocato Roberto De Vita, che coordina il team legale di Sigfrido Ranucci, in merito alla lettera di contestazione formale inviata ieri contro la decisione della Rai di un avvicendamento nella conduzione della trasmissione.

“Si tratta di capire perché è stato rimosso, quali sono i fatti – spiega De Vita -. Se il tema è il rapporto con Lavitola era già noto dal 2023, se il tema è l’attentato lui è la vittima, se il tema dovessero essere le presunte avances andrebbero dimostrate. Le interferenze continue, le pressioni, l’opacità, di cui parla il provvedimento della Rai devono essere specificate in fatti e circostanze, in relazione a chi le avrebbe fatte, a quali giornalisti le avrebbero subite e in relazione a quali inchieste. Per questo abbiamo chiesto di spiegare quali siano i fatti sottostanti e a fornire la documentazione a supporto della decisione. La Rai ha dato 30 giorni di tempo a Ranucci per decidere sulla sua potenziale ricollocazione – prosegue De Vita -, nessuna valutazione può essere fatta in assenza di fatti e circostanze che hanno portano alla sua rimozione da ‘Report’“.

Quanto all’eventuale risposta dell’azienda, l’avvocato De Vita afferma: “Se un lavoratore, dipendente Rai o privato, a fronte di un provvedimento di rimozione chiede spiegazioni su quali siano i fatti addebitati e queste non vengono fornite dal datore di lavoro, sarà l’autorità giudiziaria a tenerne conto. Allo stato, la Rai condanna la vittima e lo fa anche senza spiegare quale sia la colpa“.