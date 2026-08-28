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venerdì 28 agosto 2026

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Piervincenzi e la testata da Spada a Ostia, cosa successe al neo co-conduttore di Report

Piervincenzi e la testata da Spada a Ostia, cosa successe al neo co-conduttore di Report
Photo Vincenzo Livieri – LaPresse
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Il caso avvenuto nel 2017, il giornalista aggredito durante un servizio per la trasmissione Nemo

Daniele Piervincenzi, nuovo conduttore di Report insieme a Giulia Presutti, circa nove anni fa finì al centro delle cronache per la grave aggressione subita da Roberto Spada a Ostia. In quell’occasione, il giornalista fu colpito con una violenta testata dal membro del clan Spada riportando la frattura scomposta del setto nasale poi operato d’urgenza.

Cosa è successo a Ostia, l’aggressione al giornalista

E’ il 7 novembre del 2017: durante la registrazione di un servizio per la trasmissione Nemo – Nessuno escluso (Rai 2), Piervincenzi si reca presso la palestra Femus Boxe a Ostia gestita da Roberto Spada, fratello di Carmine Spada all’epoca già condannato per estorsione. Piervincenzi gli rivolge diverse domande sul presunto sostegno politico del clan Spada a CasaPound in vista delle elezioni amministrative a Ostia.

Incalzato dal giornalista all’esterno del locale, all’improvviso Spada colpisce Piervincenzi con una violenta testata in pieno volto. Il giornalista inizia a sanguinare dal naso e Spada, insieme al complice Ruben Nelson Alvez Del Puerto, si accanisce su di lui e sul cameramen Edoardo Anselmi colpendoli con una specie di manganello usato per gli allenamenti nella sua palestra, oltre che con calci e pugni. La telecamera rimasta accesa registra tutto e le immagini fanno ben presto il giro di tutte le televisioni.

L’arresto di Spada e la condanna con l’aggravante del metodo mafioso

Spada viene arrestato, finisce al 41-bis e viene poi condannato in via definitiva a 6 anni di reclusione per lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso. “Testimoniare è stato doloroso ma necessario. La nostra battaglia è fare in modo che non sia più pericoloso fare il nostro mestiere”, disse Piervincenzi dopo la condanna.

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