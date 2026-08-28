“Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883” dal 9 ottobre su Now: il trailer

Gli 883 – Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli – all’apice del loro successo sono al centro del trailer ufficiale, rilasciato oggi, 28 agosto, insieme al key-visual, di Nord Sud Ovest Est La Leggendaria Storia degli 883, la dramedy Sky Original di Sydney Sibilia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 9 ottobre. La fine, nel 1993, della loro storia come band sarà solo l’inizio della leggenda, di una nuova storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan. Con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, tra nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blu e l’America. Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile, ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro saranno infatti il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) racconterà in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Marco Pettenello.