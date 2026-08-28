Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi a “Report”, chi sono i due nuovi conduttori

Entrambi sono romani e hanno accumulato esperienze nel campo del giornalismo d’inchiesta

Via Sigfrido Ranucci, dentro la coppia formata da Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti a guidare le prossime edizioni di “Report”. La Rai ha fatto la sua scelta dopo una lunga fase di riflessione, decidendo di investire sulle “nuove generazioni di giornalisti d’inchiesta e sul valore informativo di un vero servizio pubblico”. Romani entrambi, li dividono nove anni di età: classe 1990 lei, del 1981 lui, tra i due il profilo sicuramente più navigato a livello televisivo.

Il curriculum di Piervincenzi: da La7 al racconto della guerra in Medio Oriente

Piervincenzi, scrive la Rai nella presentazione del nuovo conduttore, “ha costruito una lunga esperienza nel racconto dei fenomeni sociali, della criminalità e degli scenari internazionali”. Dopo gli esordi a La7 e l’esperienza nella redazione di “Otto e Mezzo“, approda in Rai come inviato e autore di ‘Nemo – Nessuno escluso‘. Nel 2017 viene aggredito a Ostia mentre realizza un’inchiesta sui rapporti tra Casapound e il clan Spada. Dal 2014 al 2020 conduce su Dmax ‘Rugby Social Club’, mentre nel 2019 è alla guida di ‘Popolo Sovrano‘ su Rai 2 e successivamente dei programmi ‘RagazziContro‘ e ‘Mai Più Bullismo‘. Nel 2020 realizza per Sky ‘Mappe Criminali’, dedicato alle mafie e alla criminalità organizzata italiana. Negli anni successivi segue come inviato la guerra in Ucraina e i principali scenari di crisi internazionale, raccontando anche il conflitto in Medio Oriente. È stato tra i primi giornalisti italiani a documentare le conseguenze del massacro del 7 ottobre nei kibbutz israeliani al confine con Gaza e ha seguito sul campo gli sviluppi della guerra in Libano. Nel corso della sua carriera ha ricevuto il Premio Paolo Borsellino, il Premio Guidarello, il Premio Antonio Russo per il Giornalismo di Guerra e il Premio Articolo 21.

Il lavoro di Giulia Presutti: un impegno tutto orientato all’inchiesta

Presutti, da parte sua, collabora con ‘Report’ dal 2017, dove ha firmato numerose inchieste dedicate alla politica, alla cronaca giudiziaria e ai principali temi dell’attualità nazionale. Nel 2026 ha ricevuto il Premio ‘Giuseppe Fava’ Giovani per il suo lavoro di approfondimento sui fenomeni della corruzione e della gestione della cosa pubblica in Sicilia. Entrata recentemente in Rai dopo essersi classificata prima nel concorso interno per giornalisti professionisti, ha iniziato il proprio percorso con uno stage a RaiNews24 grazie alla Scuola di Giornalismo di Perugia. Nel 2016 è stata finalista del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Nel corso della sua carriera ha collaborato, oltre che con ‘Report’, con ‘Agorà, Estate‘, ‘in Diretta‘ e ‘Nemo – Nessuno escluso’. Ha lavorato anche con il network statunitense Nbc, seguendo eventi internazionali di primo piano, tra cui lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong Un e la morte di Papa Francesco.