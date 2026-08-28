‘Ballando con le stelle’, è l’ex sacerdote Alberto Ravagnani il decimo concorrente

Alberto Ravagnani è il decimo concorrente della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’, in programma su Rai1 a partire da ottobre. L’ex sacerdote ha annunciato l’approdo nella trasmissione condotta da Milly Carlucci con un video pubblicato sui social del format. “Combattere e ballare sono le due cose che ho sempre rimpianto di non saper fare – dice nella clip – sembrano opposte, ma in realtà sono la stessa cosa, sono due modi per far parlare il proprio corpo. Io ho sempre detto tante parole e adesso è il momento in cui voglio riappropriarmi del mio corpo e dargli voce. In questi giorni sono in Thailandia e sto imparando a combattere e tra un po’ sarò su Rai1 per imparare a ballare. ‘Ballando con le stelle’ arrivo”.

Il linguaggio della danza è pronto a far parlare il suo corpo. 🕺🏻💥



Alberto Ravagnani è il decimo concorrente ufficiale di #BallandoConLeStelle! ✨@milly_carlucci pic.twitter.com/7Soxb3L6ri — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 28, 2026