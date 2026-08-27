Ranucci, ipotesi soluzione interna per ‘Report’: si attende la decisione della Rai

La quiete prima della tempesta accompagna quelle che potrebbero essere le ultime ore di Sigfrido Ranucci alla conduzione di ‘Report’ nell’arsura di un agosto mai così caldo in Rai. Per l’azienda il dato è tratto, con le ultime riunioni che sembrano aver delineato lo scenario di uno spostamento di Ranucci ad altro incarico, in una posizione compatibile con il suo profilo, anche per evitare contenziosi su un presunto demansionamento. Bocche cucite sul ruolo che verrà proposto al giornalista forse già nella giornata di venerdì, a chiusura di una settimana di incontri e riflessioni. Diverso il caso del futuro della trasmissione di inchiesta, per la quale avrebbe ormai preso quota – secondo quanto appreso da LaPresse – la soluzione interna alla squadra di ‘Report’. L’obiettivo è valorizzare i molti professionisti che vi lavorano, tra i quali alcuni giovani considerati molto promettenti. Nella nuova formula i servizi sarebbero lanciati di volta in volta da una o più professionalità presenti nel programma.

Tra i candidati Innocenzi, Valesini e Mottola

I nomi restano blindati, ma quelli che circolano con maggiore insistenza dalle parti di via Teulada sono quelli di Giulia Innocenzi, Giorgio Mottola e Giulio Valesini. Non è escluso, in ogni caso, che si possa uscire da questa triade, sempre restando all’interno dell’attuale team di ‘Report’. Che, da parte sua, vive un momento di tensione interna, con buona parte della redazione ancora schierata con Ranucci e il resto non più solida al fianco del conduttore uscente. Prova ne è il fatto che non sia passato il documento di sostegno a Ranucci proposto da parte dei giornalisti nella giornata di mercoledì, quando lo scontro interno è deflagrato. C’è stata poi la lettera degli inviati, che si sono opposti all’ipotesi di una conduzione esterna senza però chiedere una esplicita conferma di Ranucci. Omissione non passata inosservata ai fedelissimi dell’attuale frontman di ‘Report’.