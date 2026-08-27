Alessandra Mussolini sarà tra gli opinionisti della nuova stagione di ‘Uomini e Donne‘, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale5. L’annuncio è arrivato attraverso un video condiviso sui social. Nella clip De Filippi, nello studio del format, invita Gianni Sperti e Tina Cipollari a indovinare chi sarà la nuova (o il nuovo) opinionista. “A lei o lui piace molto l’elettricità – svela – e ha la passione del fai-da-tè. Venne quasi arrestata, o arrestato, in aeroporto perché in valigia aveva una chiave inglese. È andata, o andato, in una vasca idromassaggio e al posto dell’acqua è uscito il fango. Ricorda il primo bacio con un po’ di ‘disgustino’, il secondo gli è piaciuto e lo ha dato a una persona che vive a Marina di San Nicola”. Poi De Filippi mostra foto di parti del corpo dell’interessata: il gomito, il mignolo, il collo e il ginocchio. Alla fine sullo schermo compare la foto di Mussolini, che entra sulle note di ‘Mambo italiano’. “Sei pronta?” le chiede De Filippi. “Prontissima”, risponde Mussolini.
Alessandra Mussolini nuova opinionista di “Uomini e Donne”
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