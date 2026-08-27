Alessandra Mussolini nuova opinionista di “Uomini e Donne”

Alessandra Mussolini sarà tra gli opinionisti della nuova stagione di ‘Uomini e Donne‘, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale5. L’annuncio è arrivato attraverso un video condiviso sui social. Nella clip De Filippi, nello studio del format, invita Gianni Sperti e Tina Cipollari a indovinare chi sarà la nuova (o il nuovo) opinionista. “A lei o lui piace molto l’elettricità – svela – e ha la passione del fai-da-tè. Venne quasi arrestata, o arrestato, in aeroporto perché in valigia aveva una chiave inglese. È andata, o andato, in una vasca idromassaggio e al posto dell’acqua è uscito il fango. Ricorda il primo bacio con un po’ di ‘disgustino’, il secondo gli è piaciuto e lo ha dato a una persona che vive a Marina di San Nicola”. Poi De Filippi mostra foto di parti del corpo dell’interessata: il gomito, il mignolo, il collo e il ginocchio. Alla fine sullo schermo compare la foto di Mussolini, che entra sulle note di ‘Mambo italiano’. “Sei pronta?” le chiede De Filippi. “Prontissima”, risponde Mussolini.