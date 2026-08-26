Delitto di Garlasco, Milo Infante: “Io denunciato da Stefania Cappa per ricettazione”

Milo Infante ha annunciato in apertura della puntata di oggi di ‘Verità Nascoste – il diario’, in onda su Canale 5 di essere stato denunciato per ricettazione da Stefania Cappa, una delle cugine di Chiara Poggi, per aver mostrato, nel corso della trasmissione andata in onda martedì 25 agosto, la querela da lei presentata contro l’avvocato De Rensis (difensore di Alberto Stasi), l’inviato della Iene Alessandro De Giuseppe e l’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto.

La replica di Milo Infante

“Fa un po’ effetto che un avvocato contesti a un giornalista un reato molto grave, infamante, che non appartiene alla professione giornalistica, talmente difficile da provare che di fatto non esiste quasi più“, ha dichiarato Infante durante la trasmissione. La ricettazione, ha spiegato, è un reato che “non appartiene alla stampa”. “Il ‘reato’ dei giornalisti è la diffamazione, ma la diffamazione deve essere provata – ha evidenziato – Se racconti la verità non è diffamazione, la verità che spesso è nascosta e qualcuno vorrebbe che non venisse fuori”. Infante ha raccontato di aver informato di questa denuncia Mauro Crippa, direttore generale dell’Informazione di Mediaset. “Mi ha risposto: “‘Non ti preoccupare, Mediaset c’è e ti tuteleremo‘ – ha affermato – Ringrazio, ma sollevo l’azienda da qualsiasi responsabilità e mi assumo tutta la responsabilità che eventualmente dei giudici dovessero attribuirmi”.