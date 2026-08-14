Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle 2026: il video dell’annuncio girato da Totti

Noemi Bocchi è ufficialmente una concorrente della prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. La nuova compagna di Francesco Totti lo conferma attraverso un video che il programma Rai ha pubblicato su X. Le immagini, girate dall’ex capitano della Roma, mostrano Bocchi impegnata a esercitarsi davanti al televisore di casa, fino a improvvisare il mooonwalk, il passo reso celebre da Michael Jackson. “Sembro lui?”, chiede Bocchi al compagno che la sta riprendendo, facendo riferimento al Re del Pop. “Sì, uguale proprio”, ride Totti, che non si fa sfuggire una battuta: “Ma che ti sei operata all’anca?”. Tra le risale, Noemi Bocchi annuncia di essere stata chiamata da Milly Carlucci, conduttrice di “Ballando con le Stelle”. “Ragazzi, ci vediamo presto”, saluta il pubblico in chiusura di video. Solo pochi giorni fa era stata annunciata la partecipazione a Ballando con le Stelle di Aurora Ramazzotti.