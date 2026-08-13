Attentato Ranucci, l’Ad Rai riceve relazione del Comitato etico: si va verso una decisione su “Report”

È stata consegnata oggi all’Ad Rai Giampaolo Rossi la relazione del Comitato etico sul caso Ranucci. Secondo quanto apprende LaPresse da ambienti Rai, Rossi nei prossimi giorni valuterà il contenuto. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale di una eventuale sostituzione alla conduzione di “Report”, ma a quanto trapela ai piani alti di viale Mazzini vi è malcontento per quello che viene a tutti gli effetti percepito come un danno reputazionale.
I vertici Rai seguono con attenzione le evoluzioni dell’inchiesta, non senza “insofferenza e preoccupazione” per possibili ricadute anche sul tema pubblicitario.