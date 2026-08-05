Picardi: “Sportface TV al fianco del Coni per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026”

“Mettere la nostra tecnologia al servizio dello sport e degli atleti azzurri realizza pienamente la missione per cui Sportface TV è nata: ampliare l’accesso e la diffusione degli eventi sportivi. Siamo orgogliosi di contribuire, al fianco del Comitato Organizzatore Taranto 2026, della Rai e del Coni, a rendere i Giochi del Mediterraneo totalmente fruibili al pubblico più ampio possibile, in modo semplice e veloce”. Lo dichiara Alessandro Picardi, Presidente di Nexting, società editrice di Sportface TV.

Sportface TV sarà infatti il partner tecnologico della copertura streaming dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 realizzata dal CONI attraverso i canali di Italia Team TV.

Accanto alla programmazione televisiva curata dalla Rai, il Coni affiancherà il servizio pubblico con una copertura complementare pensata per ampliare l’offerta editoriale e permettere al pubblico di seguire un numero ancora maggiore di gare. Sportface TV metterà a disposizione la propria infrastruttura tecnologica per la distribuzione in streaming dei contenuti, curando l’intera catena di delivery: acquisizione dei flussi, gestione della programmazione, distribuzione multipiattaforma e fruizione su web app e applicazioni iOS e Android.

La collaborazione si inserisce nel rapporto già consolidato tra Sportface TV e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che vede la piattaforma impegnata nella valorizzazione dei momenti celebrativi degli atleti azzurri, anche presso Casa Italia.

L’obiettivo è duplice: garantire agli appassionati un accesso semplice e continuativo alle competizioni e assicurare visibilità a tutte le discipline e a tutti gli atleti impegnati nella manifestazione, comprese quelle che trovano meno spazio nella programmazione generalista. Una sinergia tra servizio pubblico, istituzione sportiva e partner tecnologici che rappresenta un esempio concreto di collaborazione al servizio dello sport italiano, finalizzata a promuovere i valori dei Giochi del Mediterraneo e ad assicurare la massima visibilità alla manifestazione e ai suoi protagonisti.