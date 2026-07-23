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giovedì 23 luglio 2026

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Temptation Island 2026 ancora campione di ascolti

Temptation Island 2026 ancora campione di ascolti
Il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia
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Su Rai1 ‘Il diritto di contare’ ha fatto segnare 1.648.000 spettatori

Temptation Island 2026 ancora campione degli ascolti tv dell’estate. Nella serata di ieri, mercoledì 22 luglio, su Canale5 il programma condotto da Filippo Bisciglia è stato visto da 3.739.000 spettatori con uno share del 31.6%.

Gli ascolti degli altri programmi tv della serata

  • Su Rai1 ‘Il diritto di contare’ ha fatto segnare 1.648.000 spettatori pari al 12.7% di share
  • Su Italia1 ‘Chicago P.D.’ ha raggiunto 847.000 spettatori con il 6.2%
  • Su Rai3 ‘Un Giorno in Pretura’ ha totalizzato 714.000 spettatori (5%)
  • Su Rai2 ‘Boston Blue’ ha intrattenuto 612.000 con spettatori e 3,9% di share per l’episodio ‘Fede e famiglia’, 540.000 spettatori (3,8%) per ‘Compagni di squadra’ e 400.000 spettatori (3,6% di share) per ‘Trascorsi’
  • Su Rete4 ‘Il corriere – The Mule’ è stato seguito da 531.000 spettatori (3.9%)
  • Su La7 ‘La Giusta Distanza’ in replica ha ottenuto 439.000 spettatori e il 3%.
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