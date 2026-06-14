Roberto Bolle in tv con ‘Ballo in Bianco’, lo speciale di Rai1

Roberto Bolle in tv su Rai1 con migliaia di ballerini tutti vestiti di bianco. È l’evento simbolo dei grandi appassionati della danza: domenica 14 giugno alle 9.40, sono stati migliaia gli artisti che, rigorosamente vestiti di bianco, hanno aderito all’appuntamento con la stella della danza classica in piazza San Carlo a Torino per la più grande lezione di danza alla sbarra che si possa realizzare.

Rai Cultura propone lo straordinario evento, con uno speciale dal cuore di Torino, da cui la giornalista Virginia Volpe racconta le emozioni di una piazza gremita di ballerini e raccoglie le voci di alcuni ospiti illustri come Leonardo Bonucci, Susanna Egri, Cristina Chiabotto, Pompea Santoro, Evelina Christillin, Arturo Brachetti, Miriam Baldassari e Beatrice Carbone. Roberto Bolle ha spiegato la scelta di Torino ricordando le sue origini piemontesi – è nato e cresciuto nel Monferrato – e il rapporto con Torino “cominciato – ha sottolineato – sin da quando ho iniziato a venire a ballare al Teatro Regio, dove sono stato moltissime volte, e che è proseguito e si è consolidato nel tempo, con eventi importanti come la partecipazione alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Torino 2006. Per questo – ha aggiunto – per me è stato quasi naturale scegliere Torino, dopo Milano, come città per ospitare il Ballo in Bianco”.

Organizzato dalla Fondazione Roberto Bolle in collaborazione con AssoDanza Italia, con il patrocinio della Città di Torino, il supporto di Film Commission Torino Piemonte e il contributo di Iren e Fondazione, ‘Ballo in Bianco’ non è solo una spettacolare coreografia di danzatori, ma ha un profondo significato simbolico: rappresenta l’unione di tutta la comunità della danza, da Nord a Sud, in un unico abbraccio bianco sotto il cielo di Torino. È un inno alla disciplina, alla passione condivisa, alla purezza dell’arte che parla con il corpo. ‘Ballo in Bianco’ e anche online su RaiPlay.it