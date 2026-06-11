Milo Infante passa a Mediaset, Ad Rai Rossi: “Partenza inattesa. Sottile verso Ore 14”

Il giorno dopo l’ufficialità è impossibile non tornare sull’argomento con le reazioni a freddo e le prime indiscrezioni sul futuro di ‘Ore 14’.

Dopo il comunicato sulla fine del rapporto tra la Rai e Milo Infante, passato a Mediaset per ricoprire “un ruolo di vertice nell’area dell’informazione del Gruppo”, è l’Amministratore delegato dell’azienda pubblica, Giampaolo Rossi, a provare a spiegare l’ennesima perdita tra i ‘big’ negli ultimi anni.

Rossi: “Partenza inattesa ma è già successo in passato con Berlinguer”

“Le strutture editoriali – spiega Rossi – stanno lavorando per fare tutte le valutazioni sulla sostituzione e riorganizzazione dei palinsesti. E’ stata una partenza inattesa, ma è già successo in passato. Sono arrivati talent e se ne sono andati anche a ridosso dei palinsesti, è successo anni fa con Bianca Berlinguer ad una settimana dalla presentazione dei palinsesti. Ci ritroviamo nella stessa situazione. Probabilmente è causale. La Rai ha comunque gli strumenti per ridisegnare in continuità i palinsesti”.

Perché Milo Infante ha lasciato la Rai

Sulla scelta ‘inattesa’ ci sono versioni contrastanti: a quanto risulta a LaPresse Infante avrebbe lamentato più volte la mancanza di un adeguamento sia economico che professionale. A fronte di un mancato riscontro sarebbe partita una mail il 10 maggio scorso al direttore competente in cui si annunciava all’azienda la presa d’atto del silenzio e dunque la ricerca di percorsi professionali alternativi.

L’eredità di Ore 14

Comunque sia andata, ora in vista dei prossimi palinsesti autunnali che saranno presentati dalla Rai ad Ancona il 3 luglio, inizia il toto nomi su chi raccoglierà l’eredità di ‘Ore 14’, programma che con Infante era arrivato ormai a registrare una media di oltre l’8% di share nella fascia pomeridiana superando addirittura il 10% nella versione ‘Ore 14 Sera’. Secondo quanto apprende LaPresse, nella rosa di nomi che compaiono sulla scrivania del direttore Corsini figura in cima alla lista quello di Salvo Sottile, che su Rai3 conduce già il programma ‘Far West’. Sarebbe proprio lui il favorito a raccogliere l’eredità di Infante. Più defilati, Manuela Moreno e Tiberio Timperi.