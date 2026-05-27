Pierluigi Bersani, lite in tv con la giornalista Bolloli a “Otto e mezzo”: che cosa è successo

Lite in tv tra Pierluigi Bersani, ex segretario del Partito democratico, e Brunella Bolloli, giornalista e firma di Libero. Lo scontro, a “Otto e mezzo” su La7, è iniziato quando l’ex leader del Pd ha commentato la vittoria alle elezioni comunali di Vincenzo De Luca, diventato sindaco di Salerno per la quinta volta. “Sarebbe certamente peggio se non ci fosse. E’ un personaggio controverso finché si vuole, ma non ho mai sentito nessuno dire che non sa amministrare. I fatti li sa fare poi ogni tanto li vende come miracoli, però non arruolando Dio e La Madonna come ha fatto Cannizzaro a Reggio Calabria”, ha detto Bersani.

#ottoemezzo Brunella Bolloli risponde a Bersani e Formigli sulla campagna elettorale del PD alle scorse amministrativehttps://t.co/NncUqX3eka — Otto e Mezzo (@OttoemezzoTW) May 27, 2026

“E voi avete arruolato i bengalesi. A Venezia volevate arruolare Allah. Volevate mettere i bengalesi nella lista del Pd“. “Alla fine i cittadini di Venezia questa cosa l’hanno capita, che era un gioco elettorale. I cittadini non si fanno fregare, hanno votato Venturini perché sapevano che era credibile, è uno che amministra la città, ha un programma, ha fatto l’assessore. Tutto il resto sono contorni che il Pd ha cercato di mettere in piedi per prendere dei voti”, ha replicato Bolloli scatenando le critiche della conduttrice Lilli Gruber e di Corrado Formigli, anche lui ospite in studio.

“Ci sono cittadini italiani che hanno il diritto di votare e votano per chi vogliono. Qual è il problema, se credono in Allah o in Gesù Cristo, se hanno il diritto di votare, votano”, ha affermato Gruber, seguita a ruota da Formigli che ha detto: “Trovo insopportabile e anche molto razzista la dichiarazione”.