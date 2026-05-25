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lunedì 25 maggio 2026

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La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 25 al 29 maggio 2026

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Le anticipazioni sul daily show in programma dal lunedì al venerdì in diretta

Nel pieno della primavera e in chiusura del mese di maggio, La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, prosegue il suo racconto quotidiano su Rai 1 dalle ore 14.00, da lunedì 25 a venerdì 29 maggio 2026. Tra i tanti ospiti fenomeni di costume, volti noti dello spettacolo, storie personali e consigli di benessere.

Tra i protagonisti più attesi della settimana: Lino Banfi, autentica icona dello spettacolo italiano, amatissimo dal pubblico televisivo e oggi al centro dell’attenzione con la sua prima autobiografia, 90, non mi fai paura!, pubblicata in vista del compleanno, il 9 luglio 2026. Accanto a lui, sull’accogliente divano arancione, Gabriele Cirilli, attore comico abruzzese tra i protagonisti del film Rai Meglio tardi che mai, e Giorgia Palmas, showgirl e volto noto della televisione italiana.

Il talk dedicato ai “Legami di sangue” si aprirà tra memorie familiari, relazioni e dialoghi tra generazioni. Tra gli ospiti Evelina Sgarbi, figlia del celebre Vittorio SgarbiJasmine Carrisi, nata dall’unione tra Al Bano e Loredana LeccisoTommaso Zorzi, legatissimo alla madre Armanda Frassinetti e alla sorella GaiaGiuseppe e Carlo Pedersoli, figlio e nipote di Bud Spencer, e Franco e Francesco Oppini, padre e figlio entrambi noti al pubblico televisivo. A chiudere il salotto, Valeria Marini con la madre Gianna Orrù.

Spazio poi al salotto dedicato a matrimoni e divorzi con Laura Freddi, volto amato della televisione italiana, e a quello dedicato agli amori con l’attrice Dalila Di Lazzaro e il compagno Manuele Pia, legati da una lunga storia sentimentale, e Nicola Di Bari con la figlia Ketty, per un racconto tra affetti e vita vissuta.

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