‘Amici’, domani sera la Finale: ecco chi si contende la 25esima edizione del talent

Con quest’ultima puntata del talent si chiude un altro intenso anno di lavoro per Amici guidato dall’ideatrice e conduttrice del format Maria De Filippi. Anche quest’anno come sempre la scuola di “Amici” ha offerto ai ragazzi l’opportunità di effettuare un percorso di studio, di lezioni, di impegno, di disciplina, una vera e propria accademia dello spettacolo.

I provini cominciati a giugno 2025 hanno dato il via a questa 25° edizione domenica 28 settembre a quella che è un’occasione unica nel panorama artistico e televisivo italiano. Ogni giorno gli allievi hanno condiviso ore di lezione, speranze e pensieri su questo percorso emozionante e formativo sia professionalmente sia umanamente.

Nello speciale in onda ogni domenica pomeriggio i talenti sono stati giudicati artisticamente da grandi esperti della musica e della danza che, oltre a stilare delle vere e proprie classifiche, danno loro preziosi consigli per il loro futuro professionale. A queste classifiche si sono aggiunte quelle dei grandi network radiofonici. Grazie a talento, studio, impegno e dedizione, sono 17 gli allievi che, sono riusciti a proseguire il proprio percorso all’interno della scuola ed arrivare a conquistare l’ambita maglia oro per il serale che ha preso il via sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5.

I 17 talenti sono stati divisi in tre squadre capitanate dai Prof che li hanno seguiti in questi mesi: Alessandra Celentano con Rudy Zerbi; Lorella Cuccarini con Veronica Peparini e Anna Pettinelli insieme ad Emanuel Lo. A valutare le performances dei talenti in gara e a decretare i finalisti di questa edizione una straordinaria giuria composta dall’amatissimo cantautore, musicista e produttore discografico Gigi D’Alessio, dal grande professionista e conoscitore del mondo musicale Amadeus e da Elena D’Amario, ballerina di fama internazionale e coreografa, con loro, nel ruolo di giudice speciale, Cristiano Malgioglio, personaggio eclettico e storico paroliere musicale.

Alcuni dei ballerini di questa edizione hanno avuto dei riconoscimenti speciali: l’opportunità di cogliere occasioni speciali per il loro futuro professionale. Alex ha ricevuto l’ingaggio per l’anno 2026 – 2027 con Burn The Floor, spettacolo di danza dal vivo, andato in scena nei più importanti teatri di tutto il mondo tra cui Broadway a New York e il West End di Londra; Kiara ha ottenuto 3 mesi di contratto in Canada a partire da settembre 2026 con la prestigiosa compagnia di danza contemporanea ProArteDanza; Nicola ha vinto una borsa di studio per il Summer Intensive 2026 presso la Alvin Ailey School di New York.

I cantanti hanno avuto la possibilita’ di incontrare tanti personaggi del panorama musicale e fondamentale per loro, l’opportunità di produrre e pubblicare i loro primi Ep con importanti etichette discografiche: Angie con “Sogni di vetro” (etichetta EMI/Universal Music Group) in uscita il 22 maggio; Lorenzo che durante la semifinale si e’ aggiudicato il Premio Spotify Singles pubblica “Stupida vita” (major Warner Music Italy) in uscita il 22 maggio;

Plasma con “PERDIGIORNO” (major Columbia Records/Sony Music Italy) uscito l’8 maggio;

Cate Lumina con “CATALINA” (etichetta La Tarma Records) uscito il 15 maggio, Gard con “Lividi” (major Columbia Records/Sony Music Italy) in uscita il 22 maggio ed Elena che pubblica “Non è mica fantasia” in uscita venerdì 12 giugno (etichetta Warner Music Italy), EP anticipato dal singolo “A parte me -Radio Edit“ in uscita il 22 maggio.

Dopo un Serale ricco di straordinarie performance, sfide e forti emozioni per i ragazzi ancora in gara arriva l’attesissima finale di questa 25esima edizione di successo che si disputa in diretta domenica 17 maggio. Nicola, Emiliano, Alessio, ballerini ed Elena cantante sono in finale, si sono distinti per l’innegabile talento, ma anche per la capacità di apprendere e continuare a migliorarsi. Con loro anche i cantanti Lorenzo e Angie che si giocano il quinto posto in finale ad inizio puntata.

Solo uno di loro sarà il vincitore assoluto, decretato dal pubblico da casa attraverso il televoto. Il programma “Amici” ha conquistato per otto settimane la leadership del sabato sera con una media del 22,87%% di share con oltre 3 milioni di telespettatori nonostante il nuovo assetto televisivo che vede la prima serata italiana quasi mai superare i 2,5 milioni di telespettatori.

Il successo di questa venticinquesima edizione di Amici è certificato anche dagli ottimi dati social: il talent è stato sempre primo in TT Italia durante la messa in onda del programma con oltre 2,5 miliardi di views sui social (Instagram, TikTok, Facebook, X, Youtube), più di 4 milioni di followers su Instagram e 406 milioni di impression su YouTube. (Fonte dati: Social Insights). Sono gia’ aperti i casting per la nuova edizione del talent basta iscriversi su wittytv.it