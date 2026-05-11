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lunedì 11 maggio 2026

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La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 11 al 15 maggio 2026

La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 11 al 15 maggio 2026
Foto: Stefano Colarieti / LaPresse
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Anticipazioni e news sul daily show in programma dal lunedì al venerdì in diretta

La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, prosegue la sua programmazione settimanale in onda da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026, alle ore 14.00, su Rai 1, in diretta dagli Studi Rai di Roma.

Cinque appuntamenti quotidiani con tanti ospiti. I volti più popolari e amati dal pubblico, tra storie personali, attualità, fenomeni di costume e società. Il salotto pomeridiano di Rai 1 è un mix di interviste, rubriche, collegamenti e intrattenimento, per un racconto corale vicino al pubblico, tra leggerezza, emozioni e storie di vita quotidiana.

Anticipazioni e ospiti della settimana

La settimana si apre con il talk dedicato ai “Segreti di famiglia”. Ospiti: Simone Annicchiarico, conduttore amatissimo e figlio di due icone del cinema italiano, Alida Chelli e Walter Chiari; Caterina Varzi, scrittrice e moglie del regista Tinto Brass, per un confronto tra memorie familiari e racconti personali.

Torna poi la rubrica dedicata alle ‘truffe amorose’, per raccontare un fenomeno sempre più diffuso e fornire consigli utili al pubblico su come evitarle, con le testimonianze di vittime di casi clamorosi e i commenti degli ospiti ed esperti in studio. In puntata anche Valeria Marini, con alcune novità musicali, Laura Efrikian, volto storico della televisione italiana, legata alla grande stagione musicale e sentimentale vissuta accanto a Gianni Morandi; e ancora un’altra voce amata del pop italiano, Pupo, impegnato nel suo tour musicale.

Per il settimanale appuntamento con le diete e l’alimentazione, spazio ai consigli sugli stili di vita del professor Giorgio Calabrese, volto di riferimento sui temi della nutrizione e della dieta mediterranea. Partecipano il conduttore Rai, Pino Insegno e Maurizio Mattioli, attore amatissimo dal pubblico con I Cesaroni.

Il racconto della settimana proseguirà con nuovi ospiti e storie dal mondo dello spettacolo e dell’attualità e si concluderà con la seguitissima rubrica sulla “Longevità”, tra i consigli di esperti e racconti capaci di ispirare il pubblico.

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