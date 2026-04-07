Bianca Balti ospite di Diletta Leotta: "Mi vergognavo a dire che facevo la modella"

“La mia paura di morire è solo legata alle mie figlie. Mi viene da piangere e mi emoziona pensarle tristi perché la mamma è morta, ecco”. Bianca Balti a cuore aperto ospite di Diletta Leotta a Mamma Dilettante 5, il podcast e vodcast prodotto da Dopcast e disponibile ogni martedì su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. “Per me è sempre stato quasi una vergogna dire che facevo la modella”, ha confessato anche la top model italiana, simbolo di forza e resilienza, che ha confessato di essersi proposta, inutilmente, a ottobre a Victoria’s Secret durante il mese della prevenzione del tumore al seno con una lettera incentrata sul fatto che tantissime donne hanno il tumore al seno nella loro vita, o il tumore in generale. “Mettetemi un bel reggiseno, una mutandina e fatemi sfilare! Così almeno mandiamo un messaggio positivo e anche a chi ha vissuto un tumore, e magari ha cicatrici come me, si sente rappresentata”.