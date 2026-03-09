La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 9 al 13 marzo 2026

Nuova settimana di racconti, attualità televisiva, spettacolo e tanta musica a La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1 da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2026, dalle ore 14.00 alle 16.00.

Come di consueto, il salotto pomeridiano della TV accoglierà ospiti protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura tra interviste “faccia a faccia”, storie di vita e momenti di intrattenimento. Nello spazio degli incontri one to one con Caterina Balivo, l’attrice Anita Caprioli, parlerà del suo ruolo nella nuova fiction Rai Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la serie legal tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio in prima visione su Rai 1 dal 9 marzo. In studio anche Rocco Papaleo, nuovo ingresso nel cast della fortunata serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5, uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della fiction Rai. Giunta alla quinta stagione, la serie debutta domenica 8 marzo in prima serata sulla rete ammiraglia.

Spazio poi al racconto della montagna con Lino Zani, autore e conduttore di Linea Bianca Olympia. Maestro di sci e alpinista, Zani si racconta a partire dalla sua passione per le vette alla sua esperienza accanto a Giovanni Paolo II, di cui per anni è stato maestro di sci, condividendo con il Pontefice piste, sentieri e silenzi d’alta quota.

Al centro dei talk sull’iconico divano arancione LVB ci sarà Sanremo Top, lo storico spin-off ideato da Pippo Baudo, tornato dopo 24 anni di assenza in prima serata su Rai 1 con due appuntamenti in diretta. Ne parlano Marina Occhiena, Luca Dondoni, Jolanda Renga, Jasmine Carrisi e Patrizia Baldi, vedova di Claudio Villa. Una pagina sarà dedicata coppie dello spettacolo, con la presenza di Pino Insegno e Jasmine Carrisi.

Spazio all’intrattenimento radiofonico con Fabrizio Biggio, sodale compagno di ‘Pennicanza’, e poi al teatro con Nancy Brilli, impegnata nel tour teatrale dello spettacolo Il padrone.

Non mancheranno le rubriche dedicate al benessere e alla sana alimentazione, con il professor Giorgio Calabrese, Davide Mengacci, Anna Moroni, Rossella Erra, il dottor Yari Rossi e Federico Quaranta, volto di Il Provinciale, il programma in onda su Rai 3, per una riflessione tra alimentazione, territorio e stili di vita.

Infine, testimonianze e approfondimento sulla longevità con Andrea Roncato e l’allenatore e icona del basket Dan Peterson, protagonisti di un confronto su energia, sport e segreti per una vita lunga e attiva.