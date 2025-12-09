Accesso Archivi

Ascolti tv Rai, Sandokan tocca 4,5 milioni di spettatori e il 30,5% di share

Can Yaman sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, 17 ottobre 2025 (Foto: Stefano Colarieti/LaPresse)
LaPresse
Riconfermato il successo della “tigre della Malesia”. Ieri, in prima serata su Rai 1, sono andati in onda due episodi

Le nuove storie della tigre della Malesia riconfermano il successo diSandokan‘, i cui due episodi in onda ieri in prima serata su Rai 1 hanno raggiunto rispettivamente il 25,4% di share con 4 milioni 569 mila spettatori e il 30,5% di share con 4 milioni 227 mila spettatori. Su Rai 2 il film drammatico di Sam Mendes ‘1917’ realizza il 2,6 % di share e 458 mila spettatori, su Rai 3 Massimo Giletti con ‘Lo Stato delle Cose’ si attesta al 6,2 % di share e 932 mila spettatori. Ottimi riscontri per la seconda serata di Rai 1 con ‘Storie di sera’ che nella prima parte raggiunge il 18% di share e 1 milione 781 mila spettatori.

Sempre imbattibile il preserale della rete ammiraglia: ‘L’eredità‘ è stata vista da 4 milioni 146 mila spettatori, pari al 24,7% di share. Ottimi risultati anche per access prime time, l’intervista di Bruno Vespa a Woody Allen in ‘Cinque minuti’ ha ottenuto il 20,2 % con 3 milioni 906 mila spettatori. A seguire, ‘Affari tuoi‘ al 22,4% di share con 4 milioni 569 mila spettatori. Nella stessa fascia, su Rai 3, ‘Blob di tutto di più’ ottiene 1 milione 43 mila spettatori con il 5,7% di share, ‘Il cavallo e la torre’ il 5,5 % con 1 milione 61 mila spettatori. Imperdibile per gli affezionati ‘Un posto al sole’ al 6,4 % con 1 milione 314 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 ‘Unomattina‘ ottiene il 17,7% con 1 milione 9 mila spettatori; ‘Storie italiane’ il 16,6 % con 1 milione 7 mila spettatori. La Santa Messa è stata seguita da 1 milione 852 mila spettatori. ‘È sempre mezzogiorno!’ seguitissimo da chi sta preparando ai pranzi e alle cene natalizie è stato visto da 1 milione 950 mila spettatori, pari al 17,3% di share. Nel pomeriggio ‘La volta buona’ realizza il 14,9 % con 1 milione 676 mila spettatori. L’omaggio del Santo Padre alla statua dell’Immacolata, trasmesso dal Tg1 è stato seguito da 1 milione 583 mila fedeli pari al 15,6% di share. ‘Vita in diretta’ ottiene il 17,7% con 2 milioni 256 mila spettatori. Nella mattinata di Rai 2 ‘I fatti vostri’ arriva al 7,9 % con 824 mila spettatori nella seconda parte.

Nel pomeriggio ‘Ore 14‘ totalizza 829 mila spettatori con il 7,2% di share. ‘BellaMa’’ raggiunge il 4,9 % di share con 487 mila spettatori nella seconda parte.Su Rai 3 ‘Agorà’ è al 3,9 % con 206 mila spettatori; ‘ReStart’ al 3,6% di share e 221 mila spettatori, ‘Elisir’ al 4% con 282 mila spettatori. Infine, ‘Geo’ che resta una certezza di consensi per il pomeriggio di Rai 3 con il 9,7% di share e 1 milione 227 mila spettatori. 

