X Factor 2025, finale 4 dicembre a Napoli: dove vederla in tv anche in chiaro

Manca sempre meno alla finale di X Factor 2025. Giovedì 4 dicembre, dalle ore 21, ci sarà l’ultimo atto del talent show di Sky Original, prodotto da Fremantle. La puntata verrà trasmessa in diretta, anche in chiaro, da Piazza del Plebiscito a Napoli (per il secondo anno consecutivo). I quattro finalisti sono PierC, Delia, EroCaddeo e Rob e si esibiranno davanti a circa 16mila persone.

Una finale in tre manche

La puntata si svolgerà in tre manche. La prima sarà libera, dal titolo “My Song”, e ogni artista porterà un pezzo che lo rappresenta al meglio. Delia proporrà uno dei brani napoletani più intensi e conosciuti della tradizione partenopea, “Cu’mme”, scritto nel 1992 da Enzo Gragnaniello ed interpretato da Roberto Murolo e Mia Martini. EroCaddeo interpreterà “L’emozione non ha voce”, uno dei brani più conosciuti di Adriano Celentano, che nel 1999 rimase per mesi nelle classifiche di vendita. PierC canterà “Shallow”, hit resa celebre in tutto il mondo da Lady Gaga e Bradley Cooper. Infine Rob sarà alle prese con “Città vuota”, tra i brani più leggendari di Mina.

A seguire, seconda manche con i quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2025: quattro energici e velocissimi medley che riassumeranno il percorso nello show di ciascuno di loro. Infine, nella terza e ultima manche, gli artisti rieseguiranno il proprio inedito: Delia con “Sicilia Bedda“, EroCaddeo con “Punto“, PierC con “Neve sporca” e Rob con “Cento ragazze“. Solo a questo punto arriverà la busta più pesante, più attesa, più importante: quella con il verdetto decisivo del vincitore di #XF2025.

I concorrenti e i loro giudici

La finale di X Factor arriva al termine di un lungo percorso partito con le selezioni serrate e sei puntate dei Live Show. Ai nastri di partenza quattro artisti, in una situazione di perfetto equilibrio tra i giudici:

Delia, nella squadra di Jake La Furia

EroCaddeo, nella squadra di Achille Lauro

PierC, nella squadra di Francesco Gabbani

Rob, nella squadra di Paola Iezzi

Super ospiti Laura Pausini e Jason Derulo

Super ospite della finale di X Factor 2025 sarà Laura Pausini, ambasciatrice della musica italiana nel mondo e cantautrice dei record con più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streaming, prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award. In piazza del Plebiscito ci sarà anche Jason Derulo, famoso in tutto il mondo come cantante e autore di canzoni multiplatino, imprenditore e autore di best seller. Con decine di miliardi di stream, le vendite globali di Jason superano i 250 milioni di singoli, con canzoni riprodotte in streaming oltre 1 miliardo di volte ciascuna.

Attesi oltre 16mila spettatori

La finale live di X Factor 2025 tornerà quindi a illuminare Piazza del Plebiscito davanti a un pubblico di oltre 16mila spettatori. Una serata spettacolare che rappresenta il culmine di un percorso lungo mesi, frutto del lavoro congiunto non solo di giudici e concorrenti, ma anche dell’intera squadra del programma, guidata dalla capo progetto Paola Costa e dagli autori Giacomo Carrera, Laura Mariani, Lorenzo Campagnari, Elaine Henri, Carlotta D’Ambrosio, Anna Ferrajoli, Alessandro Caruso e Nadia Forini, con la produzione esecutiva di Barnaby Boccoli, Barbara Gerli e Paolo Scarbaci, e la direzione musicale affidata ad Antonio Filippelli.

Maxi allestimento in Piazza del Plebiscito

Per la finale 2025, Sky e Fremantle mettono in campo ancora una volta un imponente sforzo produttivo, che coinvolgerà oltre 650 professionisti. L’allestimento prevede 1.000 mq di palco, 500 mq di videowall e 1.000 corpi luminosi. Ben 20 telecamere saranno a disposizione del regista Luigi Antonini, affiancato dal direttore della fotografia Ivan Pierri. La direzione artistica è firmata da Laccio e Shake del Modulo Project, che porteranno sul palco 60 artisti, tra cui un corpo di ballo composto da 50 ballerini, impegnati in oltre 20 performance, ciascuna con un proprio visual e una scenografia dedicata.

La scenografia è curata da Paola Spreafico, i costumi del corpo di ballo sono firmati da Maria Sabato, mentre lo styling dei concorrenti è affidato a Susanna Ausoni. In totale, saranno utilizzati oltre 200 costumi. Non mancheranno fuochi d’artificio ed effetti speciali a cura di Luca Toscano, che realizzerà una coreografia pirotecnica con 20 postazioni distribuite tra il palco e le terrazze della Basilica.

Prima di salire sull’enorme palco di piazza del Plebiscito, ad aprire il collegamento con Napoli sarà Mariasole Pollio alla guida dell’ultimo appuntamento con il suo Ante Factor: a pochi metri dalla piazza, con ospiti, anticipazioni e incursioni speciali, Mariasole Pollio sarà in diretta già dalle 20 su Sky Uno, Now e in simulcast su TV8 in un appuntamento speciale in cui verranno raccolte tutte le emozioni e la tensione degli ultimi minuti prima dello show, oltre a svelare un po’ di sorprese della grande notte della finalissima napoletana di X Factor 2025.

La masterclass di X Factor

Lo spettacolo di X Factor non si ferma alla finale. La produzione dello show Sky, infatti, apre le porte a tutti, in particolare alle nuove generazioni che sognano di lavorare nel mondo della musica e della televisione. Il 6 dicembre il Comune di Napoli e l’Assessorato alle Politiche giovanili e al Turismo, insieme a Fremantle e con la partecipazione di Warner Music, partner del programma, presentano “X Factor – La Masterclass“, in programma all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli. L’iniziativa è rivolta a giovani cantanti, aspiranti producer e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alle professioni dell’industria musicale e televisiva.

Una giornata di formazione che offrirà ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con i professionisti dei reparti editoriale, musicale, creativo e produttivo di Fremantle e Warner. Nel giorno della finalissima, infine, ci sarà un’altra occasione per vivere l’atmosfera di X Factor nella città di Napoli: giovedì 4 dicembre alle 12, nel negozio Sky di Napoli in via Chiaia, sarà possibile incontrare altri talenti di questa edizione, LAYANA, MAYU, VISCARDI e tellynonpiangere. I quattro saranno protagonisti di uno speciale meet&greet aperto al pubblico in cui incontreranno fan e appassionati, firmando autografi e scattando foto.

Finale X Factor 2025, orario e dove vederla (anche in chiaro)

La finale è in programma giovedì 4 dicembre, alle ore 21, in Piazza del Plebiscito a Napoli. Si potrà vedere in diretta su Sky Uno e in streaming su Now e Sky Go. Inoltre si potrà seguire in chiaro su TV8.

I bookmaker incoronano Rob

I bookmaker, si legge su Agipronews, hanno pochi dubbi, la grande favorita resta Rob, cantante del team di Paola Iezzi, data vincente a quota 2 su Snai e Betflag. Dietro a lei grande bagarre, con EroCaddeo, della squadra di Achille Lauro, secondo in lavagna a 4 volte la posta, seguito da Delia e PierC, capitanati rispettivamente da Jake La Furia e Francesco Gabbani, entrambi fissati a 4,50. Per i betting analyst per il terzo anno consecutivo la vincitrice sarà donna, opzione proposta a 1,50 contro il 2,40 di una vittoria di un concorrente uomo.