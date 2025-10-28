GialappaShow, ancora un ottimo risultato di ascolti su Tv8

Ancora un ottimo risultato per GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto da Mago Forest che nella puntata di ieri era affiancato da Gaia, cantautrice italo-brasiliana.

La seconda puntata dello show ha registrato complessivamente 1 milione 93 mila spettatori medi (su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand). Nel dettaglio, il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha fatto registrare 800 mila spettatori medi pari al 4,7% di share (solo TV8 ha totalizzato oltre 660 mila spettatori medi e il 4% di share). L’hashtag ufficiale #GialappaShow è stato in tendenza per tutta la serata.

Momento di pura comicità con la straordinaria Virginia Raffaele, che si è resa protagonista di un duetto esilarante con il Mago Forest, in cui hanno raccontato un incontro molto particolare… Nella puntata di ieri anche Alba Parietti, ospite di Silvia Toffanin, alias Brenda Lodigiani, nel nuovo episodio di “Vererrimo”, anche ieri densa di contenuto! Guest star musicale, Levante, che con i Neri per Caso e Daniele Mammarella alla chitarra si è esibita sulle note di “Owner of a Lonely Heart”, un grande classico della progressive band inglese Yes.

Ha aperto la seconda puntata il Demotivatore per eccellenza Toni Bonji che ha poi vestito i panni dell’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio, riuscendo anche questa volta a peggiorare inesorabilmente le sorti dei suoi assistiti.

Nuova incursione in studio di Pier Silvio Berlusconi, portato in scena anche ieri sera da uno straordinario Ubaldo Pantani, di Valeria Bruni Tedeschi, interpretata da una irriconoscibile Giulia Vecchio, e del cantautore Cesare Cremonini, alias Giovanni Vernia.

Nuova puntata per Valentina Barbieri, che ha proposto una Giulia De Lellis paladina della divulgazione scientifica senza capire esattamente il senso delle sue parole, dell’attesissimo Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, di Ultimo appuntamento, e tanto altro.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.