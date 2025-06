Il giornalista fuori dalla sede di Napoli dove è in corso la presentazione dei palinsesti 25-26

“Quest’anno abbiamo fatto 28 puntate, ricevo la comunicazione che ne saranno 24. La matematica è semplice. Devo fare i contratti in base ai numeri delle puntate, hanno già deciso che i miei sono tagliati”. Queste le parole di Sigfrido Ranucci giunto all’esterno della sede Rai di Napoli, dove è in corso la presentazione dei palinsesti 2025/2026, per partecipare alla manifestazione di protesta per gli annunciati tagli alla trasmissione Report.

