Quale dei tre naufraghi uscirà a causa del televoto?

Stasera, mercoledì 18 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con ‘L’Isola dei Famosi‘, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Nuove sfide, alleanze e strategie: queste e tante altre sorprese vi aspettano STASERA con l’ottava puntata!#Isola, in prima serata su #Canale5 e @MedInfinityIT 🏝️ pic.twitter.com/3xHT9pIEBV — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 18, 2025

Chi sono i tre naufraghi finiti al televoto

Quella di stasera sarà la puntata della resa dei conti. Dopo il voto palese della settima puntata, tre naufraghi che si sono particolarmente distinti in questa edizione sono finiti al televoto. Chi tra Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza dovrà abbandonare il gioco? Non è tutto: i naufraghi dovranno affrontare uno scontro diretto con televoto flash con coloro che hanno deciso di rimanere in gioco sull’ultima spiaggia, di cui scopriranno finalmente l’esistenza. Ospiti in studio Giuseppe Cruciani e Scintilla.

Chiara è l’ultima naufraga ad aver abbandonato l’isola dei famosi

Nella scorsa puntata Chiara Balestri, finita al televoto con Teresanna e Mirko, è stata eliminata e ha scelto di non rimanere sull’isola nonostante la proposta della conduttrice di proseguire l’avventura sull’ultima spiaggia. “Ho fatto un bellissimo gioco, ma sento la necessità di tornare a casa, riabbracciare mia mamma. Mi manca tutto”, ha però dichiarato la concorrente che nonostante gli inviti a resistere della madre e di Selvaggia Lucarelli ha ribadito di voler fare ritorno a casa.

“Torno a casa con tanti valori aggiunti” ❤️

L’esperienza di Chiara si conclude qui, non vediamo l’ora di vederla in studio!#Isola pic.twitter.com/PjH9FoMeU2 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 18, 2025

Cosa è successo nella puntata del 16 giugno?

La scorsa puntata è stata ricca di momenti inaspettati e sfide avvincenti. Oltre all’eliminazione di Chiara e alla nomination degli altri tre concorrenti, Omar ha conquistato la prova leader dopo aver vinto la possibilità di riabbracciare la compagna Zara. Patrizia Rossetti ha invece ricevuto un video messaggio del papà mentre Jay e Loredana, dopo un’altra sfida, ottengono la possibilità di salutare i propri fratelli.

