Sabato prossimo chiude la sua stagione trionfale ‘L’Eredità’, il programma del preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni. I dati di ascolto sono super: la media aggiornata è di 4,3 milioni di telespettatori con il 26% di share.

La puntata più vista è quella del 13 febbraio 2025 con 5 milioni di telespettatori di media e il 29.3% di share. Aprile è stato il miglior mese con una media del 27.2% di share. In questa edizione il programma ha raggiunto picchi record di 5,8 milioni di telespettatori e del 31.5% di share. Il programma raggiunge il 27.25% di laureati e una percentuale del 29.8% tra il pubblico femminile.

Durante le puntate la ghigliottina è diventato un vero e proprio fenomeno citato da molti protagonisti del mondo dello spettacolo, a cominciare da Roberto Benigni che ne ha scritta e ideata una durante una puntata, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Rettore. Netto il successo di ascolti anche nei confronti di un agguerrito competitor come ‘Caduta Libera’ su Canale 5. Nella puntata di ieri oltre 3,7 milioni di media spettatori con il 28.5% di share per ‘L’Eredità’ contro i 2 milioni e 16.9% di share di ‘Caduta Libera’. Gli ottimi ascolti dell’Eredità fanno da traino per il Tg1 delle 20. Ieri il telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci ha raggiunto i 4 milioni di spettatori, staccando di circa un milione il Tg5.

