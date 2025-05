Jèrome Fenoglio è dal giugno 2015 direttore di Le Monde

A Parigi nella sede di Le Monde, Maria Latella ha incontrato Jèrome Fenoglio, Direttore del quotidiano francese, per sapere da lui quali idee avranno il potere di sostenere le sfide che ci attendono, in ‘Il potere delle idee’, in onda questa sera martedì 27 maggio alle 23.00 in prima visione su Rai 5.

Jèrome Fenoglio è dal giugno 2015 direttore di Le Monde, il più prestigioso quotidiano francese, dopo aver ricoperto nel giornale fin dal 1991 ruoli diversi, a cominciare da cronista sportivo fino a caporedattore dell’edizione digitale. Il suo mandato è stato rinnovato fino al 2027.

Le Monde, nato nel 1944, accompagna la rinascita della democrazia con la riconquistata libertà di stampa. Il quotidiano ha da poco festeggiato gli 80 anni con tutti gli aggiornamenti della modernità: dal video al digitale, app e social media, fino alla partnership con AI. “Oggi l’intelligenza artificiale ha bisogno di fonti serie, affidabili. Altrimenti, finiremo per lasciare spazio a ciò che abbiamo detto a proposito dei social: notizie false, tendenziose, manipolate”, dice Fenoglio a Latella.

La conversazione prosegue sui temi della qualità dell’informazione e sul ruolo della stampa e la conduttrice domanda al direttore le ragioni dell’abbandono della piattaforma X da parte di Le Monde : “Abbiamo ritenuto che non fosse più un contesto in cui potevamo fornire informazione di qualità: Elon Musk ha gradualmente modificato i cosiddetti algoritmi, e questi ci rendono invisibili, o quasi. Quindi non ha senso essere presenti su una piattaforma che nasconde i nostri contenuti e che continua a pubblicare contenuti sempre più pericolosi, sempre più falsi e controversi”, spiega Fenoglio.

Jérôme Fenoglio ha da qualche anno riscoperto le sue origini piemontesi (i bisnonni erano di Cortemilia e della Valle Uzzone) e frequenta l’Alta Langa insieme alla famiglia: la Confraternita della nocciola lo ha nominato ambasciatore della nocciola delle Langhe.

