Su Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco in replica 2,3 mln

Nella serata di ieri, mercoledì 21 maggio 2025, gli ascolti tv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.233.000 spettatori (23.2%), ‘Affari Tuoi’ 5.321.000 spettatori (26%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.488.000 spettatori pari al 12.2%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.680.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.048.000 spettatori (5.6%), ‘Un Posto al Sole’ 1.692.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 1.125.000 spettatori e il 6% nella prima parte e 1.064.000 spettatori e il 5.1% nella seconda.

In prima serata su Rai1 la replica de ‘Le Indagini di Lolita Lobosco 3’ 2.318.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale5 ‘l’Isola dei Famosi’ 1.891.000 spettatori con share del 15.7%. Su Rai3 ‘Chi l’ha Visto?’ 1.746.000 spettatori (10.7%). Su Tv8 la finale di Europa League ‘Tottenham-Manchester United’ 1.722.000 spettatori con l’8.8%. Su Italia1 ‘Il principe cerca figlio’ 1.122.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 ‘Fuori dal Coro’ 841.000 spettatori (6.1%). Su Rai2 ‘Delitti in Paradiso’ 1.115.000 spettatori pari al 5.7%. Su La7 ‘Una Giornata Particolare’ 691.000 spettatori e il 4.1%. Sul Nove ‘Like a Star’ con Amadeus 497.000 spettatori pari al 2.8% (in simulcast sui canali Warner Bros. Discovery 942.000 e 5.3% di share).

