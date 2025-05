Al centro della puntata lo scontro sempre più acceso tra le due fazioni di naufraghi, Senatori e Giovani

Torna stasera, 21 maggio 2025, in prima serata su Canale 5 “L’Isola dei Famosi”, giunta al suo terzo appuntamento. Al timone del programma, prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, c’è ancora Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura nel ruolo di opinionista e da Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras.

Sull’Isola dei Famosi protagonista Playa Uva

Al centro della puntata lo scontro sempre più acceso tra le due fazioni di naufraghi, Senatori e Giovani, che si affronteranno in diretta per conquistare una ricompensa cruciale. Altra protagonista della serata sarà Playa Uva, dove il fuoco continua a tenere banco tra i concorrenti, mettendo alla prova i nervi e la tenuta del gruppo. Spazio anche ai cambiamenti annunciati: traslochi e nuove dinamiche potrebbero sconvolgere gli equilibri già precari tra i naufraghi, alcuni dei quali appaiono già provati dalla permanenza sull’Isola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata