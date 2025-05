L'imitazione a 'Fratelli di Crozza' sul Nove

Nella nuova puntata di ‘Fratelli di Crozza’, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni del nuovo Papa Leone XIV, proponendo il conclave come metodo alternativo da adottare in Parlamento per approvare il salario minimo con l'”Extra Omnes” pronunciato da Mattarella e citando in conclusione il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida per la sua netta posizione sul fotomontaggio di Trump vestito da Papa.

