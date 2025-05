Oltre 9,4 mln per l'affaccio del Papa a San Pietro, Vespa vince la prima serata

Nella serata di ieri, giovedì 8 maggio 2025, gli ascolti tv registrano le seguenti medie:

In access su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.646.000 spettatori pari al 12.5%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.956.000 spettatori (9.1%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.171.000 spettatori (5.5%), ‘Un Posto al Sole’ 1.762.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 1.068.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 1.006.000 spettatori e il 4.7% nella seconda. Su Rai2 ‘Tg2 Post’ 654.000 spettatori con il 3.1%.

In prima serata su Rai1 ‘Speciale Porta a Porta’ 3.252.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Canale5 ‘Speciale Tg5’ 1.412.000 spettatori con share del 7.9%. Su Rai2 ‘Vicino all’orizzonte’ 1.065.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 ‘Mission: Impossible – Fallout’ 1.086.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 ‘Momenti di gloria’ 418.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ 992.000 spettatori (7.1%). Su La7 ‘Piazzapulita’ 987.000 spettatori e il 7%. Su Tv8 la semifinale di Conference League ‘Fiorentina-Betis’ 1.989.000 spettatori con l’11.1%. Sul Nove ‘Comedy Match’ 721.000 spettatori (4%).

Tg1, oltre 9,4 mln per affaccio Leone XIV su San Pietro

Habemus Papam da record per il Tg1. Quasi 8 milioni di spettatori di media, l’edizione straordinaria del telegiornale di Rai1, in onda dalle 18:08 alle 19:57, fa il boom con il 42.8 per cento di share e una media di oltre 7,5 milioni di spettatori. Con punte di oltre il 45% di share e 9 milioni e 400mila spettatori al momento dell’affaccio del nuovo papa dal balcone di San Pietro. Per oltre due ore di edizione straordinaria quasi un italiano su 2 si è collegato con il Tg1. Il telegiornale delle 20 ha ottenuto una media del 36.04% di share arrivando a superare anche i 7 milioni e 800mila spettatori.

