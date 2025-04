Foto da Instagram

Aveva 55 anni ed era malata: è la terza componente del cast de 'Il Paradiso delle Signore' a morire in poche settimane

E’ morta all’età di 55 anni Valentina Tomada, regista e attrice nota per aver recitato in molte fiction, tra le quali ‘Il Paradiso delle Signore’ e ‘CentoVetrine’. A dare l’annuncio della sua morte è stata sui social la collega Emanuela Grimalda che scrive: “Non è possibile Valentina! Valentina Tomada Tutto quello che avremmo potuto e non sarà”.

‘Il Paradiso delle Signore’, tre attori del cast morti in poche settimane

Tomada è la terza attrice che ha recitato nella fiction ‘Il Paradiso delle Signore’ morta nelle ultime settimane. Prima di lei sono scomparsi Andrea Savorelli, a soli 30 anni, e Pietro Genuardi.

Morta Valentina Tomada, la malattia

Solo il 21 marzo scorso Valentina Tomada, alle prese con la malattia, aveva pubblicato un video sui social nel quale diceva: “Sono tornata, un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata ma sempre io”.

