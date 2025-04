È il terzo lutto in poche settimane per la fiction 'Il Paradiso delle Signore'

Si è spenta dopo una lunga malattia, l’attrice Valentina Tomada. Aveva 55 anni. Il suo ultimo post sui social risale al 21 marzo: “Ladies and gentleman, I’m back. Un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata, ma sempre io. I’m back”, diceva Tomada nel video pubblicato. Tomada è stata interprete di diverse fiction tra cui ‘Centovetrine’, ‘Vivere’, ‘Don Matteo’. Tomada, inoltre, interpretava Palma Rizzo ne ‘Il Paradiso delle Signore‘: è il terzo lutto in poche settimane per la fiction dopo Pietro Genuardi e Andrea Savorelli solo due giorni fa.

