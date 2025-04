La giornalista conduttrice lascia Tg3 Linea Notte e prende il posto di Manuela Moreno

A partire dal 14 aprile Monica Giandotti condurrà la rubrica quotidiana Tg2 Post al posto di Manuela Moreno che non senza polemiche ha lasciato l’incarico per affiancare in conduzione Peter Gomez su Rai3. Al Tg3 – a quanto apprende LaPresse – dal 12 aprile al 31 dicembre si trasferirà dal Tg2 la giornalista Chiara Lico. Mentre Monica Giandotti lascia il Tg3 essendo assegnata alla redazione Esteri del Tg2 a partire dal 14 aprile e condurrà Tg2 Post (dal lunedì al venerdì).

